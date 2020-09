Supercoppa: 2-1 al Siviglia, il trofeo è del Bayern

ROMA, 24 SET - Il Bayern Monaco ha vinto la Supercoppa europea battendo 2-1 in rimonta il Siviglia allo stadio di Budapest, davanti a quasi 20mila spettatori. Un successo non facile per la squadra tedesca detentrice della Champions League, venuto solo ai supplementari grazie ad una rete di Javi Martinez dopo quelle di Ocampos su rigore e Goretzka nel primo tempo. (ANSA).