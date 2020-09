Sport: Spadafora "bonus giugno, non perderete i 90 mln"

ROMA, 24 SET - "Abbiamo dovuto accettare di modificare il decreto per il bonus di giugno, come richiesto dalla Corte dei Conti. Ora spero che dal Ministero dell'Economia arrivi la nuova versione del decreto quanto prima per poterlo nuovamente firmare e consentire l'erogazione del bonus. Sebbene con ritardo infinito, vi confermo che non perderete i 90 milioni stanziati con tanta fatica per giugno". Così il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, in un post su facebook rassicura sull'erogazione del bonus per i lavoratori dell'ambito sportivo relativo al mese di giugno. "Molta strada c'è ancora da fare per rendere più efficiente la burocrazia del nostro Paese" conclude Spadafora. (ANSA).