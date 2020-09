Catalogna: Dovizioso "stagione incredibile, tutti vicini"

ROMA, 24 SET - "E' un campionato incredibile, tutti stanno trovando delle difficoltà. Nessuno è riuscito ad essere consistente in ogni gara, sembra che la stagione stia iniziando ora, siamo tutti vicini". Lo ha detto il pilota della Ducati, Andrea Dovizioso, nella conferenza stampa piloti in vista del Gp di Catalogna di domenica prossima. "Quello che dobbiamo cambiare ora ci è chiaro, dobbiamo fare piccole modifiche che possono avere un impatto importante in gara - ha aggiunto il forlivese, leader della classifica, parlando delle difficoltà che sta incontrando nella guida -. Non sono più in grado di frenare come facevo in passato, ho bisogno di cambiare, sto cercando di farlo ma è difficile, non è istintivo, e questo ha un effetto su tutto, devo migliorare in questo. Il tracciato del Montmelò mi piace molto. Il problema è più il mio feeling con le gomme, non tanto il tracciato, per troppe gare non sono riuscito a lottare, questo deve cambiare". (ANSA).