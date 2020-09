Moto: in pista a Barcellona, corsa serrata al Mondiale

ROMA, 24 SET - Il doppio impegno a Misano ha reso la lotta in MotoGP ancora più incerta e, in una stagione così serrata, non c'è un attimo di respiro tanto che domenica si ritorna in pista per il Gran Premio di Catalogna sul circuito di Barcellona. Sei vincitori in sette gare, rendono la corsa al mondiale senza padroni come sanno gli analisti di SNAI che vedono un poker di favoriti per l'ottavo appuntamento iridato dell'anno. Joan Mir, con la Suzuki, Pecco Bagnaia, in sella alla Ducati Pramac e la coppia di piloti Yamaha, ufficiale e Petronas, formata da Maverick Viñales e Fabio Quartararo, sono dati vincenti tutti alla pari con una quota di 4,50. Dietro di loro c'è il vuoto o quasi visto che Franco Morbidelli, compagno di squadra di Quartararo è il più vicino ai favoriti, è dato a 10. Valentino Rossi, dopo il ritiro di domenica scorsa, sogna il riscatto: il Dottore è il pilota più vincente sul circuito spagnolo, avendo trionfato, in tutte le classi del Motomondiale, in dieci occasioni. Il successo numero undici del pilota di Tavullia pagherebbe 15 volte la posta. Staccatissimo il leader della classifica, Andrea Dovizioso: il numero 4 della Ducati, primo a Barcellona tre anni fa, è in quota a 25. Nonostante i problemi delle ultime settimane, Dovizioso rimane agganciato alla corsa iridata che però lo vede dietro a Viñales, vincitore dell'ultimo GP a Misano, e Quartararo entrambi favoriti per il titolo mondiale a 3,50. Il pilota di Forlì e Mir, grande rivelazione dell'anno, si possono giocare a 4,00. Per gli altri si sale in doppia cifra. Il passaggio a vuoto nella corsa di casa non ha fatto però perdere troppo terreno a Valentino Rossi: secondo i quotisti SNAI, il decimo titolo iridato del Dottore pagherebbe 15 volte la posta. (ANSA).