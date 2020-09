Coronavirus: Ibrahimovic asintomatico, 14 giorni quarantena

MILANO, 24 SET - Risultato positivo al coronavirus, Zlatan Ibrahimovic, secondo quanto apprende l'Ansa, al momento è completamente asintomatico. Lo svedese, che si trova isolato a casa, come previsto in questi casi dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni e potrà avere il via libera dall'Ats dopo due tamponi negativi consecutivi. Poi, per riprendere l'attività agonistica, dovrà sottoporsi a una serie di esami previsti dal protocollo. (ANSA).