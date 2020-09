Samp: arriva Candreva, domani sarà a Genova

GENOVA, 24 SET - Fumata bianca per l'arrivo di Antonio Candreva alla Sampdoria, il club doriano ha trovato l'accordo con l'Inter per il cartellino: 2,5 milioni di euro per l'esterno che sarebbe andato in scadenza di contratto tra un anno. Intesa con il giocatore che firmerà fino al 2024, un triennale da 1,5 milioni a stagione. E' atteso già in serata a Genova, domani previste le visite mediche e nel pomeriggio a Bogliasco per allenarsi con i nuovi compagni di squadra (ANSA).