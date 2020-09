TOKYO, 24 SET - L'Olimpiade di Tokyo 2020, rinviata di un anno a causa della pandemia, si dovrebbe poter svolgere anche se nel frattempo non sarà stato trovato un vaccino per il Covid-19. Lo ha detto il presidente del Cio Thomas Bach in videoconferenza con il comitato organizzatore. "Vediamo che lo sport sta tornando, lentamente ma in sicurezza - ha detto Bach - e alcuni grandi eventi si sono già svolti con successo, incluse le partite di calcio della J-League in Giappone". "Eventi complessi come il Tour de France - ha aggiunto Bach - hanno dimostrato che le manifestazioni sportive si possono svolgere anche senza vaccino". (ANSA).