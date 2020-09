Diritti tv: accordo Dazn-Discovery per canali Eurosport

ROMA, 23 SET - Dazn e Discovery hanno raggiunto un accordo di distribuzione per offrire agli utenti Dazn in cinque Paesi la fruizione dei canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD. Con il rafforzamento di questa partnership, i contenuti di Eurosport saranno visibili live e on-demand su Dazn in Italia, Austria, Germania, Spagna e per la prima volta anche in Svizzera. "L'accordo - si legge in una nota - contribuisce ad ampliare l'offerta sportiva di Dazn che trasmetterà così i contenuti di Eurosport inclusi i Giochi di Tokyo 2020 e i Giochi invernali di Pechino 2022, oltre a una serie di eventi sportivi premium. Eurosport è la patria del tennis del Grande Slam, del ciclismo del Grand Tour, dello snooker del campionato mondiale e dei migliori sport motoristici tra cui Superbike, Formula E e 24 Ore di Le Mans. Tra gli eventi coperti questo mese ci sono gli Us Open, il French Open e il Tour de France". (ANSA).