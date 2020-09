++ Calcio: Milan, Duarte positivo al Covid ++

MILANO, 23 SET - "Il difensore Léo Duarte è risultato positivo al COVID-19 dopo aver subito un tampone ieri ed è stato posto in autoisolamento": lo annuncia il Milan in un comunicato ufficiale. "Tutti gli altri membri del team e il personale sono risultati negativi - continua il club -. Secondo i protocolli attuali, l'intero gruppo sarà nuovamente testato in vista della partita di domani contro Bodo/Glimt e seguirà le misure preventive consigliate dalle autorità sanitarie pubbliche locali". (ANSA).