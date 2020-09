Juve: Dybala in gruppo, Roma nel mirino della Joya

TORINO, 23 SET - La Juventus riabbraccia Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha svolto l'intero allenamento insieme ai compagni e si candida per tornare tra i convocati della trasferta di Roma. Allenamento individuale, invece, per Alvaro Morata, come previsto dai protocolli anti-Covid in attesa dell'esito del tampone. Infortunato nel finale della scorsa stagione, la Joya sta meglio: ha partecipato alle esercitazioni tattiche di questa mattina alla Continassa e alla partitella finale, dimostrando di avere superato il problema muscolare che lo aveva fermato. Per Ronaldo e compagni domani è in programma un'altra seduta mattutina. (ANSA).