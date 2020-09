Coni: Cio a governo 'rimediare a violazione carta olimpica'

ROMA, 23 SET - Il Comitato olimpico internazionale ha inviato sabato scorso al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, una lettera firmata dal responsabile delle relazioni con i Comitati nazionali, James McLeod, per ribadire la richiesta alle autorità competenti di trovare un accordo comune tra Coni e Governo. Questo, scrive McLeod, per "offrire una soluzione legale e legislativa adeguata e reciprocamente accettabile e che consenta al Coni di riprendere immediatamente le proprie attività e i compiti fondamentali in modo autonomo per porre rimedio alla violazione della carta olimpica". Nella lettera si legge anche: "Confidiamo che una soluzione comune sia trovata per la prossima riunione del comitato esecutivo del Cio di inizio ottobre in modo da evitare ogni ulteriore azione". (ANSA).