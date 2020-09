Il portoghese Semedo dal Barcellona al Wolverhampton

LONDRA, 23 SET - Il terzino destro della nazionale portoghese Nelson Semedo ha firmato un contratto triennale con il Wolverhampton, dove arriva dal Barcellona. Il contratto include anche un'opzione per altre due stagioni, informa il club inglese, e l'accordo ammonta a 30 milioni di euro più 10 di possibili bonus. Semedo (26 anni, 13 presenze con il Portogallo) ha trascorso tre stagioni a Barcellona, ;;dove ha collezionato 82 presenze nella Liga. Ha vinto due campionati spagnoli, una Copa del Rey e una Supercoppa spagnola. Si unisce a un'importante colonia di lingua portoghese nelle West Midlands, poiché l'allenatore Nuno Espirito Santo, il portiere Rui Patricio, il difensore Ruben Vinagre, i centrocampisti Ruben Neves, Vitinha, Joao Moutinho e gli attaccanti Fabio Silva e Pedro Neto sono tutti portoghesi, mentre il difensore Marçal è brasiliano. Il Wolverhampton è arrivato settimo al termine dell'ultima Premier League, dopo essere stato a lungo in corsa per un posto in Champions. (ANSA).