Dovizioso "ci manca velocità, non perdiamo altro tempo"

ROMA, 23 SET - La convulsa stagione 2020 della MotoGp nel fine settimana approda in Catalogna dove, sul circuito del Montmeló, si disputa l'ottavo gran premio del mondiale. Un appuntamento al quale Andrea Dovizioso arriva ancora da leader della classifica piloti, anche se a Misano il suo margine di vantaggio si è ridotto ad appena un punto sulla coppia Quartararo-Vinales e quattro su Joan Mir. E' un circuito che evoca bei ricordi alla Ducati, che di recente lì ha vinto nel 2017 con lo stesso Dovizioso e nel 2018 con Jorge Lorenzo. "Negli ultimi due gran premi purtroppo non siamo stati sufficientemente competitivi, ma cerchiamo di vedere il lato positivo delle gare di Misano - si carica il forlivese -: siamo in testa al campionato, anche se la lotta è tutta aperta. Ancora ci manca velocità e per giocarci il titolo non possiamo perdere altro tempo. Dovremo adattarci all'asfalto del Montmeló che avrà sicuramente meno grip rispetto a quello di Misano e questo potrebbe rivelarsi un fattore determinante per tutti. Sono sicuro che, se continueremo a lavorare come abbiamo fatto in queste ultime settimane, presto arriveranno risultati migliori". (ANSA).