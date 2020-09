Quintana si difende, io non c'entro col doping

ROMA, 23 SET - Sono un corridore pulito e nessuno mi accusa di doping: questo in sostanza quanto ha espresso in un comunicato il campione colombiano Nairo Quintana coinvolto, insieme con il fratello Dayer, in un'inchiesta su un possibile caso di doping al Tour de France. "La gendarmeria francese - scrive il ciclista, vincitore negli anni scorsi di un Giro d'Italia e di una Vuelta - ha effettuato un'operazione nell'hotel dove soggiornava la mia squadra a Meribel, dopo la fine della tappa del Tour. Quel giorno le autorità sono entrate nella mia stanza e hanno sequestrato integratori vitaminici perfettamente legali, anche se forse poco conosciuti alle autorità francesi. Questo è il motivo principale per cui ci vuole tempo prima che tutto ciò che è accaduto venga completamente chiarito". (ANSA).