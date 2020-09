Juve: Agnelli, decimo scudetto è una vetta da scalare

TORINO, 22 SET - "Il traguardo del decimo scudetto consecutivo è una vetta da scalare e non un dato scontato, così come il nostro desiderio di giocare per vincere ogni competizione cui partecipiamo, dalla Supercoppa Italiana alla Champions League, dalla Serie A alla Coppa Italia". E' un passaggio della lettera del presidente Andrea Agnelli agli azionisti della Juventus pubblicata questa sera sul sito del club. (ANSA).