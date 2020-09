Eurotour, Irish Open con Lowry e 3 azzurri

ROMA, 22 SET - Shane Lowry la star nel torneo che ha fatto suo nel 2009, quando era solo un giocatore dilettante, al debutto assoluto sull'European Tour. Undici anni dopo quell'impresa l'irlandese - ora numero 30 del world ranking - insegue il bis nel Dubai Duty Free Irish Open, torneo del massimo circuito continentale del green maschile al via (a porte chiuse) da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Ballymena, città dell'Irlanda del Nord. Dove ritroverà l'inglese Robert Rock, sconfitto all'epoca alla terza buca di spareggio. Sul percorso del Galgorm Spa & Golf Resort Lowry, vincitore dell'Open Championship (2019), uno dei 4 tornei Major del golf maschile, partirà con i favori del pronostico. In campo, a rappresentare l'Italia, un terzetto composto da Edoardo Molinari, Andrea Pavan e Francesco Laporta. Chance importante per gli azzurri, in un evento che non vede in gara tutti i migliori prospetti del circuito. Da tenere d'occhio, nella corsa al titolo, i sudafricani George Coetzee e Garrick Higgo, vincitori rispettivamente del Portugal Masters e dell'Open de Portugal, ultime due tappe dell'Iberian Swing dell'Eurotour. E ancora: l'americano John Catlin, il cinese Ashun Wu, l'olandese Joost Luiten, lo scozzese Stephen Gallacher e gli australiani Wade Ormsby, Min Woo Lee (fratello minore di Minjee Lee, tra le più grandi giocatrici di golf femminile) e Lucas Herbert. A quasi sette mesi dalla sua ultima apparizione all'Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) torna sul green Padraig Harrington. Vincitore in carriera di 3 Major (Open Championship 2007 e 2008, PGA Championship 2008), il 49enne di Dublino questo fine settimana avrebbe dovuto capitanare il Team Europe alla Ryder Cup americana del Wisconsin, rinviata al 2021 causa emergenza sanitaria. Mentre sarà assente lo spagnolo Jon Rahm, numero 2 mondiale e vincitore del torneo nel 2017 e nel 2019. Il Dubai Duty Free Irish Open metterà in palio un montepremi complessivo di 1.250.000 euro. E "premierà" gli "eroi locali" - come comunicato dall'European Tour nell'ambito dell'iniziativa "Golf for Good" - in prima linea nella lotta al Covid-19. Tra "pass" per la Pro-Am del torneo e un anno di ingressi gratuiti al Castello di Galgorm. (ANSA).