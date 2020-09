Tennis:Coronavirus;Roland Garros,5 esclusi da qualificazioni

PARIGI, 20 SET - Cinque tennisti che da domani avrebbero dovuto disputare le qualificazioni degli Open di Francia sui campi del Roland Garros sono stati esclusi a causa del Covid-19. Lo hanno reso noto gli organizzatori, precisando che due giocatori sono risultati positivi al tampone, mentre gli altri tre hanno avuto contatti con un allenatore anche lui positivo, e quindi devono rimanere in isolamento per sette giorni. "Così sono stati esclusi in conformità di quanto prescrive il protocollo sanitario", è scritto in una nota. Secondo fonti di stampa, i cinque esclusi sarebbero Bernabè Zapata, già rientrato in Spagna, Ernesto Escobedo, Denis Istomin, Pedja Krstin Damir Dzumhur. (ANSA).