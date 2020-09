Basket: festa Armani, batte V. Bologna e vince Supercoppa

MILANO, 20 SET - L'Ax Armani Milano fa festa. Batte in finale di Supercoppa la Virtus Bologna padrone di casa (75-68) e alza il primo trofeo con Ettore Messina. Una partita condotta per tutti i 40', nonostante i continui tentativi di rimonta da parte delle 'Vu Nere', mai dome con Alibegovic (13 punti e 8 rimbalzi), conteso in estate proprio tra le due squadre. Mvp della partita è stato votato Delaney (11) ma la gara la decidono nel finale Datome (17, ma 7 negli ultimi 6') e Rodriguez con la tripla del +7 a 90 secondi dalla sirena. "E' stata una vittoria molto bella - le parole di Messina -, che ci rende felici per noi, per la proprietà, per il gruppo Armani che fa tanto per l'Olimpia e in generale per il basket. E' stata una partita di grande sacrificio contro una grande squadra". Un bello spot per il basket italiano, davanti ai duemila spettatori della Virtus Segafredo Arena con ospite d'eccezione Marco Belinelli. (ANSA).