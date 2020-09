Stadi: Spadafora, solo la A? Presto tutti gli sport

ROMA, 19 SET - "Fa sorridere che gli stessi che mi hanno sempre accusato di occuparmi di tutti gli sport tranne che della Serie A, ora mi stiano accusando del contrario. Come sempre, io mi occupo di tutto lo sport, altri cercano solo pretesti per polemiche poco utili. Oggi si è deciso sulla Serie A, perché ricomincia in questo week-end e perché ho voluto - per equità - rendere uniforme una scelta autonomamente adottata solo da tre presidenti di Regione". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Gli altri campionati inizieranno il prossimo fine settimana e condivideremo una linea unica per tutti, per evitare le fughe in avanti di queste ore", aggiunge. (ANSA).