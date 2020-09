Premier: United crolla in casa, il Crystal gliene fa 3

ROMA, 19 SET - Sconfitta casalinga all'esordio in Premier League per il Manchester United, che viene severamente punito dal Crystal Palace, vittorioso per 3-1. La squadra del norvegese Ole Gunnar Solskjaer va sotto dopo 7' per effetto del gol di Andros Townsend; Wilfried Zaha su rigore raddoppia e, dopo il gol della bandiera del neoacquisto dei 'Red devils', Donny Van de Beek, cala pure il tris. Il Crystal Palace allenato da Roy Hodgson è a punteggio pieno, dopo la vittoria all'esordio in casa contro il Southampton (1-0), assieme all'Everton di Ancelotti. Altri risultati di oggi: Everton-West Bromwich Albion 5-2, Leeds United-Fulham 4-3. (ANSA).