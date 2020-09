Tennis: Djokovic, 'A Roma mi sento come a casa'

ROMA, 19 SET - "Mi sento molto ben accolto qui dalle persone, tutti sono molto gentili qui con me. Parlo italiano, quindi ovviamente questo mi avvicina molto a loro. Sento che probabilmente assieme alla Serbia e forse alla Cina, Roma è il posto in cui ottengo il massimo sostegno e dove mi sento davvero al meglio". Lo dice il tennista serbo Novak Djokovic, reduce dal successo contro Koepfer in quello che era il suo 14esimo quarto di finale consecutivo agli Internazionali Open Bnl di Roma. "I risultati che ho ottenuto negli ultimi undici, dodici anni - prosegue il numero uno al mondo - stanno dimostrando che mi sento benissimo. Quindi sono molto grato a tutte le persone che mi fanno sentire bene, e ovviamente questo si riflette positivamente sul mio gioco". "Penso che questa sia sicuramente una delle migliori epoche del tennis - conclude Djokovic parlando dei suoi due rivali storici Roger Federer e Rafa Nadal - e sono grato di far parte di un'epoca simile con questi due ragazzi. Sono campioni incredibili dentro e fuori dal campo". (ANSA).