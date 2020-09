Samp: sfida alla Juve per sfatare tabù debutto

GENOVA, 19 SET - Sfatare il tabù del debutto: la Sampdoria cerca la missione impossibile a Torino con la Juve anche per interrompere la striscia negativa degli esordi. La squadra blucerchiata ha perso gli ultimi due esordi stagionali nel massimo campionato (Lazio nel 2019 e Udinese nel 2018). Nel caso in cui la Samp perdesse a Torino sarebbe eguagliato il record negativo di tre ko di fila in tre anni: non accadeva dalla stagione 2006/07 Partire col piede giusto, questo l'obiettivo di Claudio Ranieri che lunedì potrebbe accogliere, salvo imprevisti, l'attaccante Keita dal Monaco che effettuerà le visite mediche. Avanti con il 4-4-2, la Sampdoria si affiderà in attacco all'eterno Quagliarella che è a un solo gol dal raggiungere Gianluca Vialli (85) al 3° posto dei migliori marcatori nella storia della Sampdoria in Serie A. Il 37enne sarà spalleggiato da Bonazzoli, rivelazione ligure nel campionato post lockdown con sei reti all'attivo. Mentre toccherà al giapponese Yoshida insieme a Colley prendersi cura dell'attacco bianconero. Ma le sorprese potrebbero arrivare dal centrocampo dove la mossa che non ti aspetti sarebbe quella di mettere Thorsby sulla fascia destra per frenare le avanzate juventine. In regia fiducia a Ekdal e Vieira. La Sampdoria di Ranieri vuole fare lo sgambetto alla Vecchia Signora nel giorno del battesimo in panchina di Andrea Pirlo. (ANSA).