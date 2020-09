Ciclismo: Giro Appennino, vince il britannico Hayter

GENOVA, 19 SET - Ancora un successo targato Ineos. Il britannico Ethan Hayter, 22 anni compiuti ieri, ha vinto la 81/a edizione del Giro dell'Appennino, che si è concluso a Genova nella centralissima via XX Settembre con arrivo in leggera salita. Il corridore del team Ineos Granadiers, che sta dominando la stagione, ha regolato in volata un gruppo ristretto precedendo, dopo 191 km, Alessandro Covi e Robert Stannard. (ANSA).