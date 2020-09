Crotone: Stroppa, vorrei iniziare col piede giusto

CROTONE, 19 SET - "Abbiamo entusiasmo e voglia di confrontarci al meglio e siamo pronti in questo. Siamo in ritardo ma daremo tutto quello che abbiamo per portare a casa dei punti". Lo ha detto l'allenatore dl Crotone, Giovanni Stroppa, incontrando i giornalisti alla vigilia della trasferta di domenica contro il Genoa che aprirà il terzo campionato di Serie A del Crotone. Stroppa sottolinea che la squadra non è ancora al top. "E' stato penalizzante - dice il tecnico - non aver potuto giocare amichevoli, mentre per l'allestimento della squadra siamo in ritardo come tutte le altre. E' la prima gara di campionato e ci teniamo tutti a fare al meglio e dare tutto quello che abbiamo perché mi piacerebbe iniziare con il in piede giusto. Ho la fortuna di avere calciatori che hanno avuto esperienza con me per amalgamare al meglio i nuovi. Ho l'incognita della condizione fisica. Fortunatamente ci sono 5 cambi. In serie A sicuramente dovremmo rincorrere o correre di più in fase difensiva perché la qualità degli avversari è più elevata. La mentalità, però, non cambia, non sarà diverso da quello che è stato fino ad ora. Ci saranno squadre più forti, ma non significa che dovremmo rincorrere sempre". Stroppa sa che Il Crotone ha sempre perso alla prima giornata di campionato e che non ha mai vinto contro il Genoa e vorrebbe provare a rompere questo doppio tabù: "Anche il Genoa - dice il mister - è un'incognita. Sono in fase di costruzione, hanno uno zoccolo duro dell'anno scorso, non so se i nuovi saranno della gara. Maran era collaboratore di Sonetti quando vincemmo il campionato nel 2000 a Brescia. E' un amico speciale, un allenatore importante". Come si affronta il Genoa? "Noi dobbiamo dare il massimo - risponde Stroppa - per fare una gara di grande attenzione sotto tutti gli aspetti. Nelle prime partite gli episodi sono determinanti". Sul mercato Stroppa non si sbilancia. "Serve tanto - dice - e la società lo sa. C'è unità di intenti per allestire una rosa competitiva e completa". (ANSA).