Gp Emilia: a Marini la pole della Moto2

ROMA, 19 SET - Luca Marini ha ottenuto la pole del gp dell'Emilia Romagna, classe Moto2. Al suo fianco al via un altro italiano, Marco Bezzecchi. Completa la prima fila lo spagnolo Xavi Vierge. In seconda partiranno Sam Lowes, Enea Bastianini e Aron Canet. Fabio Di Giannantonio ottavo in griglia, Nicolò Bulega decimo. (ANSA).