Juve: Pirlo "aspettiamo attaccante, ma non c'è fretta"

TORINO, 19 SET - Alla vigilia del suo esordio da allenatore con la Juventus, Andrea Pirlo analizza la situazione legata al mercato e a un innesto in attacco che ancora non è arrivato: "Stiamo aspettando tutti il numero 9, ma il mercato è lungo: ci sono problemi per qualsiasi squadra, siamo sereni per chi abbiamo. In futuro speriamo arrivi anche il centravanti, ma non c'è fretta". Pirlo ha parlato anche di Higuain: "Aveva voglia di cimentarsi in un campionato diverso, abbiamo trovato una strada comune velocemente". (ANSA).