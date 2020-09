Premier: l' Everton vince 5-2, Ancelotti sorride

ROMA, 19 SET - L'Everton di Carlo Ancelotti batte 5-2 il West Bromwich Albion nel primo incontro della seconda giornata di Premier League e sale momentaneamente in testa alla classifica a punteggio pieno. In evidenza nella squadra di casa il neo acquisto James Rodriguez e l'attaccante Dominic Calvert-Lewin, autore di una tripletta, la sua prima in carriera da professionista. Erano stati gli ospiti ad andare in vantaggio al 10' con Diangana ma l'Everton ha ribaltato la situazione prima dell'intervallo con Calvert-Lewin e James, mentre il Wba si è trovato in dieci per l'espulsione di Gibbs. A inizio ripresa, Pereira ha pareggiato su punizione, ma la superiorità numerica ha favorito l'Everton, andato in gol ancora con Kean e poi due volte con Calvert-Lewind. Un ottimo inizio per la squadra di Ancelotti e pessimo per il West Bromwich, che in due gare ha subito otto gol e due espulsioni. (ANSA).