Francia: Lione a secco, con il Nimes finisce senza reti

ROMA, 18 SET - Secondo pareggio consecutivo per il Lione che, nell'anticipo della 4/a giornata della Ligue 1, si fa fermare in casa - ancora una volta sullo 0-0 - dal Nimes allenato da Jerome Arpinon. Sul terreno del Groupama Stadium, la squadra di Rudi Garcia è apparsa spuntata, soprattutto per via della serata non proprio al top dell'attaccante olandese Memphis Depay, obiettivo di mercato di diverse squadre, fra le quali il Milan, che medita uno scambio con Paquetà. Nel prosssimo turno il Lione dovrà vedersela in trasferta contro il Lorient. La squadra di Garcia attualmente è 10/a in classifica con 5 punti, il Nimes è 12/o un punto sotto. In vetta alla graduatoria c'è il Saint-Etienne a punteggio pieno: 3 partite, uguale 9 punti. (ANSA).