Scherma: stagione chiusa, Fie rimanda a 2021 ripartenza gare

ROMA, 18 SET - Il 2020 della scherma internazionale si chiude qui: non ci saranno gare di Coppa del Mondo, Assoluti e under 20 prima del prossimo mese di gennaio. Così ha deciso il Comitato Esecutivo della FIE, riunitosi in videoconferenza. Preso atto dell'evoluzione internazionale della pandemia da Covid-19 e delle indicazioni giunte dall'Oms, si è deciso di non prevedere eventi ufficiali entro la fine dell'anno. Il 2020 rimarrà quindi l'anno con meno stoccate nella storia della scherma moderna, dato che gli ultimi assalti ufficiali si sono registrati agli inizi di marzo. Ad essere rinviato al 2021 anche il Congresso elettivo, che si sarebbe dovuto svolgere a Mosca e che si celebrerà il prossimo anno, dopo lo svolgimento dei Giochi Tokyo2020. La rimodulazione del calendario della stagione 2020-2021, qualora venisse confermato il termine di gennaio quale mese in cui riprendere l'attività agonistica, vedrebbe nella tappa di Udine del circuito di Coppa del Mondo under20, la gara della "ripartenza mondiale". Nel corso della riunione in videoconferenza, è stato anche abbozzato un pacchetto d'aiuti alle Federazioni Nazionali ed agli organizzatori degli eventi, che verterà su agevolazioni e su minori richieste economiche. (ANSA).