Premier: tutto fatto per Bale al Tottenham, manca solo firma

LONDRA, 18 SET - Ritorno a casa per Gareth Bale: una volta superate le visite mediche, attualmente in corso, l'attaccante gallese sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. Bale, 31 anni, è atterrato questa mattina a Londra, ed ha subito raggiunto il centro d'allenamento degli Spurs per risolvere le ultime formalità del suo trasferimento (in prestito) dal Real Madrid. Acquistato nel 2007 dal Southampton, Bale ha disputato sei stagione con la maglia del Tottenham prima di essere ceduto nel 2013 al Real Madrid per la cifra record (all'epoca) di circa 100 milioni di euro. Con la maglia delle merengues Bale ha segnato più di 100 gol, vincendo tra le altre cose quattro Champions. "Fino a quando non mi diranno che è un giocatore del Tottenham, continuerò a pensare e rispettare il fatto che Gareth è un giocatore del Real Madrid", il commento prudente di José Mourinho. (ANSA).