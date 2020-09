Arbitri: arriva anche verde intenso, ecco nuove maglie arbitri

ROMA, 18 SET - Da domani, con la giornata di apertura di serie A, gli arbitri scenderanno in campo con nuove divise studiate e realizzate da Legea, sponsor tecnico e fornitore ufficiale dell'Aia. Il brand italiano, informa la Figc, grifferà i kit da gara, l'abbigliamento da allenamento e rappresentanza, oltre alle calzature, con una collezione esclusiva. Tra le novità, le colorazioni: ai tradizionali nero e giallo fluo, si affiancano il 'rosso corallo' e, per la prima volta, il 'verde intenso'. Il corpo delle maglie è caratterizzato da una trama a linee perpendicolari che si intersecano realizzando una serie di angoli rivolti verso il basso e lungo i fianchi sono inserite delle bande che riproducono la vela, logo di Legea. I taschini frontali vengono evidenziati da un bordino monocromatico e tra loro è posizionato il logo della Figc-Aia. Sul taschino destro, tre fischietti stilizzati in colore oro e nero celebrano gli arbitri italiani che hanno diretto le finali mondiali. Le maglie sono state realizzate in Tree-tech Legea, tessuto ultraleggero con inserti in micro-mesh traspirante posti nelle zone nevralgiche. Soluzione che, con la particolare elasticità del tessuto e al taglio slim-fit, favorisce la traspirazione, garantendo comfort e libertà di movimento. Completano le divise i pantaloncini di colore nero e le calze, che richiamano i colori delle maglie. (ANSA).