Open Bnl Italia: continua favola Musetti,è a ottavi

ROMA, 17 SET - Continua la favola di Lorenzo Musetti agli Internazionali Open Bnl d'Italia in corso al Foro Italico. Dopo aver incantato superando Stan Wawrinka all'esordio in un Master 1000, il 18enne carrarino ha eliminato anche il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 42'. Musetti si qualifica così agli ottavi di finale e giocherà contro il vincente della sfida tra Monfils e Koepfer. (ANSA).