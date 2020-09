Il Manchester United è pronto ad accogliere Khedira

ROMA, 17 SET - Sami Khedira, è ormai risaputo, non rientra più nei piani della Juventus. Il Sun scrive che, in caso di accordo in uscita con il club bianconero, il centrocampista di nazionalità tedesca potrebbe essere accolto dal Manchester United, a patto però che arrivi in Inghilterra a titolo gratuito. Il problema è trovare un accordo con la Juve che vada in questa direzione. (ANSA).