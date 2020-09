Fiorentina: "Borja Valero è tornato a casa"

FIRENZE, 16 SET - "Borja Valero è tornato a casa". Con questo messaggio la Fiorentina ha ufficializzato il ritorno del centrocampista spagnolo che ha già vestito la maglia viola dal 2012 al 2017 (212 presenze e 17 reti) prima di trasferirsi per tre stagioni all'Inter, da cui si è svincolato a parametro zero. Borja Valero, classe 1985, indosserà la maglia n.6 ed è stato accolto da un lungo striscione affisso sui cancelli dello stadio, a firma 'Unonoveduesei', il club più rappresentativo della curva Fiesole: "Firenze rispetta e onora ogni uomo vero, bentornato Borja Valero". Già ufficializzati anche i numeri di maglia degli altri giocatori della rosa della Fiorentina 2020/21: come previsto, il 10 andrà a Gaetano Castrovilli, mentre Franck Ribéry si tiene stretto il 7, Federico Chiesa il 25 e Dusan Vlahovic ha scelto la maglia numero 9. (ANSA).