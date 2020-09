Tennis: Gaudenzi, continuità calendario è priorità dell'Atp

ROMA, 15 SET - "Nell'immediato la priorità è garantire continuità nel calendario per tutto il 2020, garantendo altresì la salute dei giocatori. A medio e lungo termine sarà importante lavorare insieme per far crescere in modo strategico e con condivisone del lavoro con Itf e Wta". Così Andrea Gaudenzi, presidente dell'Associazione tennisti professionisti (Atp), parlando ai microfoni di Sky Sport. "Siamo in fase di discussione positiva con tutte le parti - aggiunge Gaudenzi, oggi presente a Foro Italico di Roma, dove sono in corso gli Internazionali d'Italia -. Ora vogliamo chiudere il 2020 con le Atp Finals e programmare il 2021. Abbiamo gruppi di lavoro su tutti i fronti: sono fiducioso". "In generale i grandi giocatori ci aiutano - ammette l'ex tennista azzurro -. Noi dobbiamo sostenerli e aumentare quando si potrà il numero degli spettatori". Sul torneo di Roma, Gaudenzi ha detto: "La bellezza è visibile a tutti. Il Centrale è uno dei più belli al mondo, anche senza pubblico. Uno spettacolo unico. L'ipotesi di riunire circuito Atp e Wta? Fa parte della discussione in corso, su media e parte digitale. Cercheremo di avvicinarci e produrre cose nuove". (ANSA).