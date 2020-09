Ligue: tanti cross Florenzi ma il Psg perde derby con l'OM

PARIGI, 13 SET - E' finita in otto (il PSG) contro nove (il Marsiglia), i campioni di Francia e finalisti di Champions restano a zero punti dopo due partite e l'OM vola a 6, a punteggio pieno, battendo i parigini al Parc de Princes dopo 9 anni. Buona la prima per Alessandro Florenzi, schierato titolare a 48 ore dall'arrivo a Parigi in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, in una partita infuocata che finisce con cinque espulsi e tante discussioni. Florenzi ha giocato 84', quasi l'intero match, durante la quale si è messo in luce soprattutto per una quantità di cross spediti - come suo costume - dalla fascia destra a centro area. Nel primo tempo, al 31', quando il PSG stava accentuando la pressione, è arrivato il gol di Thauvin, come un fulmine a ciel sereno, sugli sviluppi di una punizione calciata da Payet. L'OM ha preso coraggio, Mandanda si è superato fra i pali. Secondo tempo con il PSG - che ha visto al rientro alcuni convalescenti dal Covid (Neymar, Di Maria e Paredes) - alla ricerca del pareggio e il Marsiglia pronto al contropiede. Annullati un gol per parte, poi finale incandescente, con rissa e 5 espulsi, tra i quali lo stesso Neymar. (ANSA).