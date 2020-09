Juve: Pirlo, so che devo vincere, ragazzi si divertono

TORINO, 13 SET - "So che devo vincere, era così da giocatore e lo sarà anche da allenatore". Così Andrea Pirlo, a Sky Sport 24, dopo la prima uscita stagionale della Juventus, 5-0 con in amichevole con il Novara. "I ragazzi si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro, si divertono. Abbiamo davanti una lunga stagione per lavorare tutti insieme". Il primo test l'ha soddisfatto: "Ho riavuto tutti i giocatori solo giovedì, l'importante è fare un bell'allenamento e così è stato. I ragazzi si sono impegnati. Stiamo provando diverse soluzioni". (ANSA).