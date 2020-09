Moto: Mugello; pole Moto3 al giapponese Ogura

ROMA, 12 SET - Il giapponese Ai Ogura (Honda Team Asia) ha conquistato la sua prima pole in carriera in Moto3, segnando il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In prima fila, tutta di marca Honda, ci saranno domani anche Gabriel Rodrigo e Tatsuki Suzuki, poleman e vincitore nel 2019 sulla pista di Misano. Andrea Migno (SKY Racing Team VR46) è il migliore degli italiani e miglior pilota Ktm, apre la seconda fila, dove ci sono anche Romano Fenati (Husqvarna) e Raul Fernandez. Tra gli altri italiani, Celestino Vietti ha fatto segnare il settimo tempo, Tony Arbolino il nono e Riccardo Rossi il 12/o. (ANSA).