Suarez e Vidal non convocati per amichevole Barcellona

ROMA, 12 SET - Luis Suarez e Arturo Vidal non sono tra i 25 convocati dall'allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, per la prima partita amichevole dei blaugrana, oggi pomeriggio contro il Tarragona Nastic, a differenza di Lionel Messi, che invece è in lista presente. Un chiaro segnale che per il club uruguaiano e cileno sono considerati in imminente uscita dalla rosa, come peraltro aveva comunicato loro il tecnico olandese subito dopo il suo arrivo. Per entrambi si avvicina un prossimo approdo in serie A, con Suarez vicino alla Juventus e Vidal con un piede all'Inter, Tra i convocati di Koeman ci sono, oltre a Messi, i francesi Antoine Griezmann e Clement Lenglet, e Ousmane Dembélé, che non gioca dal novembre 2019 dopo un infortunio. Fuori dalla lista è anche Samuel Umtiti, che secondo i media spagnoli non farebbe parte dei piani di Koeman ma che ha appena ricevuto il via libera medico per tornare in squadra dopo la quarantena imposta dal suo test positivo per nuovo coronavirus a metà agosto. La Liga ricomincia oggi, ma il Barca avrà qualche giorno in più di preparazione, così come Getafe, Siviglia, Real Madrid, Atletico Madrid ed Elche, squadre che hanno terminato la loro stagione più tardi rispetto alle altre squadre per la partecipazione alle Coppe Europee o ai playoff promozione. (ANSA).