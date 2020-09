Amichevoli: Napoli-Pescara 4-0

NAPOLI, 11 SET - Il Napoli ha battuto 4-0 il Pescara in una partita amichevole giocata allo stadio San Paolo. I gol sono stati segnati nel primo tempo da Zielinski e nella ripresa da Ciciretti, Mertens e Petagna. Nella prima gara stagionale al San Paolo, la squadra azzurra non impressiona favorevolmente. Contro un avversario di categoria inferiore che spesso rimane chiuso in difesa, non riesce ad essere particolarmente incisiva, mostrando gli stessi difetti della scorsa stagione in finalizzazione. Soltanto nella parte finale della partita il Napoli trova la strada del gol, soprattutto grazie a Petagna che nella sua prima uscita in maglia azzurra, dopo soli sette giorni di allenamento con i compagni, dimostra di essere a buon punto con la preparazione e di essersi già integrato con la squadra. (ANSA).