Bielsa firma rinnovo con Leeds per un anno

LONDRA, 11 SET - Il tecnico argentino Marcelo Bielsa ha riinovato il suo contratto con il Leeds che la scorsa stagione ha guidato alla promozione in Premier League. Il club inglese, di proprietà dell'imprenditore italiano Andrea Radrizzani, ha confermato che Bielsa ha firmato per restare ad Elland Road almeno fino al giugno 2021. Da 16 anni fuori dalla Premier, il Leeds farà il suo esordio sabato ad Anfield, contro il Liverpool, campione d'Inghilterra in carica. (ANSA).