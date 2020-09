Fischnaller: "Importante far ripartire la Coppa del mondo"

BOLZANO, 11 SET - Mancano pochi giorni alla riapertura degli impianti di risalita sul ghiacciaio della Val Senales. A 3.200 metri di quota si alleneranno anche gli atleti della nazionale italiana di snowboard. Tra loro il detentore della coppa del mondo Roland Fischnaller che racconta le difficoltà ma anche le opportunità offerte da una ripartenza del settore agonistico nell'anno dell'emergenza coronavirus. "Fermare improvvisamente le gare è stato un duro colpo - dice il campione - ma io ho avuto la possibilità di allenarmi a casa e dedicarmi un po' di più alla famiglia e ai miei hobby: ad esempio adesso ho 16 varietà di pomodori nell'orto". Tornando all'aspetto agonistico, Fischnaller ricorda le tante incognite sulla ripresa regolare delle gare soprattutto in ambito internazionale. "Far ripartire il circo bianco sarebbe comunque importante - prosegue l'altoatesino - non solo per il nostro settore ma per il sempre più numeroso pubblico che ci segue. Inoltre è ormai provato che lo sport all'aria aperta rafforza le difese immunitarie". (ANSA).