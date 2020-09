Golf: ai Safeway Open Knox leader, convince il giovane Bhatia

ROMA, 11 SET - La falsa partenza di Phil Mickelson, Sergio Garcia e Jordan Spieth, tre tra i big più attesi della rassegna. E ancora: la leadership di Russell Knox e la buona prova del giovane Akshay Bhatia. Il Safeway Open, primo torneo del PGA Tour 2020-2021 a Napa, in California, è iniziato all'insegna delle sorprese. L'evento, che precede lo US Open (17-20 settembre a Mamaroneck), ha visto Knox prendersi la ribalta, con un parziale di 63 (-9), nel primo giro. Lo scozzese è tallonato da un terzetto d'inseguitori composto dall'australiano Cameron Percy e dagli americani Sam Burns e Bo Hoag, tutti secondi con 64 (-8). Buon avvio per il 19enne Bhatya, grande promessa del golf statunitense. All'ottava apparizione sul circuito Bhatia, con uno score di 66 (-6), è 7/o. Tra le star della rassegna convince solo Shane Lowry, 21/o con 68 (-4). Mentre deludono Mickelson, 81/o con 71 (-1), Garcia, 99/o con 72 (par) - stesso score anche per Jim Furyk, capitano degli Usa alla Ryder Cup di Parigi 2018 -, e Spieth, 116/o (73, +1). Sul campo del Silverado Resort & Spa (North Course) Knox vola mentre i big sono chiamati al riscatto per evitare l'uscita al taglio. (ANSA).