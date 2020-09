Calcio: Milan; Tonali, con maglia Gattuso per 'spaccare'

MILANO, 10 SET - "Il mio sogno si è avverato. E' uno dei sogni che molti bambini hanno": Sandro Tonali racconta le sue emozioni dopo la firma con il Milan ai canali ufficiali del club rossonero. Felicità, orgoglio e il desiderio di bambino che si realizza perché già da piccolo vestiva la maglia del Milan come testimonia la foto pubblicata su Instagram ieri dal centrocampista: "Ho deciso di postare quella foto perché mi sembrava perfetta, descriveva il momento in cui avevo lasciato i colori rossoneri per intraprendere un nuovo percorso e ora ritorno in questa squadra. E' un segno". Tonali vestirà la maglia numero 8, quella che fu di Gennaro Gattuso. "L'ho scelta perché ha un significato sia come ruolo di centrocampista che come centrocampista del Milan. L'ha vestita un giocatore che ha fatto la storia del Milan come Gattuso. L'ho chiamato - racconta Tonali - e lui mi ha risposto da mister dicendomi che non dovevo neanche chiederla, che dovevo prenderla e spaccare tutto". Oggi il centrocampista ex Brescia incontrerà i nuovi compagni di squadra e l'allenatore Stefano Pioli a Milanello. Ritroverà gli amici di Nazionale come Donnarumma, Calabria e Romagnoli, oltre ovviamente a Ibrahimovic: "Sarà facile fare più assist quest'anno, lui non sbaglia mai...". Continua a prendere forma un Milan "giovane ma che ha dimostrato di essere un grande gruppo e una grande squadra" e Tonali è sicuro insieme ai tifosi "si può fare tutto, anche le cose impossibili e questo Milan riuscirà a farle". (ANSA).