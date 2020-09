Assocalciatori inglese: De Bruyne giocatore dell'anno

ROMA, 09 SET - Kevin De Bruyne è stato eletto miglior calciatore della Premier League. L'incoronazione è dell'Assocalciatori inglese (PFA), che - come appare sull'account di Twitter ufficiale dell'organismo sindacale - ha scelto la mezzala di punta di origine belga, protagonista in campionato - malgrado la non brillante stagione del Manchester City - con 13 gol e 20 assist. Nella squadra ideale dell'anno, invece, figurano diversi elementi in forza al Liverpool di Juergen Klopp campione d'Inghilterra. Questo lo schieramento (4-3-3): Pope (Burnley); Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Soyuncu (Leicester), Robertson (Liverpool); Henderson (Liverpool), David Silva (Manchester City), De Bruyne (Manchester City); Vardy (Leicester), Aubameyang (Arsenal), Mané (Liverpool). (ANSA).