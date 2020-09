Tonali domani a Milano, visite e firma con Milan

MILANO, 08 SET - Sandro Tonali domani sarà ufficialmente un giocatore del Milan. Il centrocampista domani svolgerà le visite mediche e nel tardo pomeriggio raggiungerà la sede del club rossonero per la firma sul contratto. Tonali arriva dal Brescia in prestito oneroso a 10 milioni e riscatto fissato a 20 milioni più bonus legati al raggiungimento di obiettivi sportivi. Per lui è pronto un quinquennale a circa 2 milioni a stagione. (ANSA).