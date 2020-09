Crippa record nei 5000,dopo 30 anni 'cancella' Antibo

ROMA, 08 SET - Trenta anni dopo, cade un record storico, quello di Antibo. Yeman Crippa ha migliorato questa sera a Ostrava il primato italiano dei 5.000 metri, correndo la distanza in 13'02''26; il precedente limite apparteneva da 18 luglio 1990 apparteneva a Salvatore Antibo (13'05''59), l'azzurro argento olimpico dei 10.000 a Seul '88. "Spero che un mito come Toto' non ce l'abbia con me, anzi sono certo che anche lui tifasse per me: volevo andare sotto i 13', ci riusciro' - le prime parole di Crippa, azzurro nato in Etiopia - Il mondo corre veloce, e io non mi accontento". (ANSA).