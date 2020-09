Fip: Petrucci si ricandida alla presidenza

ROMA, 08 SET - Il n.1 della Fip, Gianni Petrucci, ha ufficializzato la propria candidatura alla carica di presidente federale per il quadriennio 2021-2024, nel corso del consiglio federale svoltosi nel Salone d'Onore del Coni, a Roma. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto in apertura dei lavori, informa la Fip, e ha aggiornato i consiglieri sui principali temi di politica sportiva nazionale ed internazionale. Petrucci si è complimentato con i Comitati Regionali e i loro presidenti, per il fattivo lavoro svolto e dopo le assemblee elettive regionali, che hanno avuto un'alta partecipazione in tutt'Italia. Su proposta della Lega Basket di Serie A, il direttore generale Treviso Basket, Giovanni Favaro, è entrato a far parte della Commissione Medico Scientifica FIP guidata dal prof.Francesco Landi. (ANSA).