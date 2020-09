Nations League: Chiellini, meritavamo qualche gol in più

ROMA, 07 SET - "Abbiamo preparato bene la partita, per due anni abbiamo vinto, purtroppo non ci siamo riusciti nella prima uscita. Meritavamo qualche gol in più, ci siamo difesi bene e siamo stati bravi a portarla a casa. Mi mancava il gioco a campo intero, mi mancavano le distanze e i tempi: dopo un anno sono felice di avere giocato". Così Giorgio Chiellini, ai microfoni della Rai, dopo la vittoria dell'Italia ad Amsterdam sull'Olanda. "Dopo quello che è successo venerdì ho pensato che era destino giocare stasera. Siamo in testa al girone con merito e vogliamo continuare. Zaniolo? Ci dispiace, speriamo non sia quello che tutti temiamo", conclude. (ANSA).