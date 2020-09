Ferrari: Leclerc "sto bene, pronto per il Mugello"

ROMA, 07 SET - "Completati tutti i test medici. Sto bene e sono pronto per tornare in macchina venerdì al Mugello". Il pilota della Ferrari Charles Leclerc annuncia così sui suoi canali social l'esito, positivo, delle visite cui è stato sottoposto in seguito all'incidente di ieri durante il Gp d'Italia a Monza. L'impatto ad alta velocità sulle barriere alla Parabolica non impedirà quindi al monegasco di tornare in pista venerdì per le prime libere in vista del Gran Premio della Toscana, al Mugello, dove la Ferrari festeggerà la millesima gara di Formula 1 nella sua storia. (ANSA).